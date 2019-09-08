Марина Юденич оценила обстановку на выборах в Подмосковье

Выборы представителей Совета депутатов в Пушкинском городском округе проходят в штатном режиме, без замечаний. Об этом заявила советник губернатора Московский области, председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

По ее словам, на всех участках работают наблюдатели как от Общественной палаты, так и от кандидатов.

«Обстановка спокойная. Ни одного замечания не поступило. Я посмотрела федеральную карту замечаний и карту наблюдений за выборами — Пушкино пока нигде не упоминается. Это хорошо. Но день длинный, тяжелый, будем надеяться, что мы в спокойном режиме проведем выборы», — сказала Марина Юденич.

Явка на выборах депутатов Совета депутатов в Пушкинском городском округе составляет более 3% — такие данные озвучил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Тимошин. По его словам, 96% избирательных участков городского округа оборудованы электронными урнами — КОИБ.

«Побывал на большом количестве участков, пока везде — полный порядок. Вижу ответственность наблюдателей и стопроцентную готовность председателей всех комиссий. Наша основная задача — легитимность и прозрачность выборов. Пока мы задачу исполняем», — отметил Алексей Тимошин.

Избиратели отмечают прекрасную организацию процедуры голосования и наличие современных технических средств — комплексов обработки избирательных бюллетеней.

«Хочется, чтобы в результате выборов жизнь нашего города и округа улучшилась. У пенсионеров свои проблемы, у школьников — свои. Нужно быть активным гражданином. Если мы не будем ходить на выборы, ничего не будет меняться», — отметил избиратель Сергей.