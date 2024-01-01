Выборы 01 января 2024, 14:24 Малинкович подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента Глава «Коммунистов России» Малинкович подал данные в ЦИК для участия в выборах РИА «Новости»

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Утвержденный в качестве кандидата на выборах президента России лидер партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого собрания Сергей Малинкович подал документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Решение о выдвижении Малинковича «Коммунисты России» приняли на съезде, который прошел 28 декабря.

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Сам кандидат заявил, что его команда уже подготовила программу, которую он представит избирателям во время сбора подписей.

«За полчаса — рекордное время — сдали документы. За этими документами стоит вся огромная партия», — заявил Малинкович.

Подготовленную программу партия назвала «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Своей главной задачей кандидат в президенты от «Коммунистов России» назвал «победоносное завершение спецоперации».

До конца января Малинковичу необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатов ЦИК примет не позднее, чем через 10 дней после принятия документов.