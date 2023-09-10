Выборы 10 сентября 2023, 21:55 Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Telegram поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщило БелТА.

Как подчеркнул в послании белорусский лидер, трехдневное голосование в регионах России стало важным событием внутриполитической жизни страны.

Реклама

Лукашенко также добавил, что уверенная победа представителей «Единой России» в борьбе за позиции глав субъектов федерации, депутатов законодательных и местных представительных органов демонстрирует широкую народную поддержку выбранного властями курса.

«Убежден, народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой», — заявил президент Белоруссии.

Ранее в МВД России заявили, что не зарегистрировали в ходе единого дня голосования нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов. Однако за три дня было заведено шесть уголовных дел — за порчу имущества и заведомо ложные сообщения о терактах.