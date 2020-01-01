    01 января 2020, 01:03

    Лукашенко пообещал белорусам яркую политическую жизнь

    Кирилл Фролов

    Белорусов в 2020 году ждет «яркая политическая жизнь», заявил в новогоднем обращении президент страны Александр Лукашенко. Летом в республике должны состояться очередные президентские выборы, осенью 2019-го прошло голосование в парламент.
    Лукашенко пообещал белорусам яркую политическую жизнь

    По словам Лукашенко, недавние «парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны».

    При этом, отметил глава республики, 2020-й будет годом «тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений — все, как в обычной жизни».

    Он назвал последние 20 лет активным созидательным периодом «построения независимого, суверенного государства», которое возникло на белорусской земле «впервые в истории».

    Лукашенко заявил, что 2020 год станет «временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов».

    «Мы можем по праву гордиться успехами отечественной школы медицины и образования, культурными и спортивными достижениями», — добавил политик.

    Особо президент поблагодарил «людей в погонах» — «за мир и спокойствие на нашей земле».