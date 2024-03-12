Эксклюзив 12 марта 2024, 01:28 «Люди благодарны». Досрочное голосование на выборах президента сделали безопасными для жителей ДНР Член УИК Кобзев: жители Донецка могут безопасно проголосовать рядом с домом

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В ДНР продолжается досрочное голосование на выборах президента России. При этом избирателям не обязательно идти на участки — выездные комиссии сами приходят к ним. Корреспондент «360» Антон Шестаков рассказал, как проходит голосование и обеспечивается безопасность выборов в Донецке.

Досрочное голосование проходит в ДНР с 10 по 14 марта. С 15 по 17 марта пройдут основные выборы. В городе создали 626 участковых избирательных комиссий, и у каждой из них есть две мобильные группы. Они ездят по различным адресам и предлагают избирателям проголосовать, не отходя от дома, — например, во дворе. Местные жители с радостью пользуются этой возможностью.

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«Люди поднимаются домой, заходят в квартиры, забирают документы, возвращаются к нам и голосуют. Такое приятное времяпрепровождение, все настроены хорошо и по-доброму к нам», — отметил Шестаков.

Выездные комиссии дают возможность проголосовать маломобильным гражданам и тем, кто постоянно занят на работе. Кроме того, они повышают безопасность голосования: если все избиратели будут толпиться на участках, ВСУ могут нанести по ним удар. Также в целях безопасности каждую мобильную группу сопровождают сотрудники Росгвардии.

Член УИК Донецка Николай Кобзев рассказал, что члены выездных комиссий обходят квартиры и рассказывают жителям, что они могут в целях безопасности проголосовать заранее. По словам сотрудника избиркома, многие на это предложение соглашаются.

«Сейчас бывают обстрелы, поэтому люди нам благодарны, что мы приходим, и они голосуют на месте. То есть вот эта система <…> организована именно в целях безопасности людей. <…> И если они знают, что можно выйти проголосовать у себя во дворе, они, конечно, соглашаются охотнее, чем куда-то им идти на участок», — подчеркнул Кобзев.

Выездные комиссии, также как и избирательные участки, работают с 08:00 до 20:00. Кобзев напомнил, что в прифронтовой зоне досрочное голосование началось еще раньше — с 25 февраля. Российские военнослужащие могли проголосовать прямо у линии боевого соприкосновения.