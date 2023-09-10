Выборы 10 сентября 2023, 23:50 «Любой голос — за Россию». Пушилин отметил конкурентную борьбу на выборах в ДНР Врио главы ДНР Пушилин: любой отданный на выборах голос был за Россию ЦИК

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В ДНР прошли первые выборы. Борьба была конкурентной, а каждый отданный голос был за Россию. Такое заявление сделал врио главы региона Денис Пушилин во время брифинга в ЦИК РФ.

«Мы впервые в такой конкурентной борьбе выбирали наших представителей, депутатов разного уровня. <…> Для нас не столь важно, за кого отдают жители свои голоса, любой голос — это голос за Россию», — заявил Пушилин.

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За ходом выборов в Донбассе наблюдали члены Общественной палаты и политических партий, представители Индонезии, Сербии, Португалии и США. Пушилин поблагодарил международных экспертов за смелость и отметил, что коллективному Западу не удалось помешать новым регионам России выразить свою волю.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала российскую избирательную систему открытой и прозрачной. Официальные сайты выдержали более 30 тысяч DDoS-атак.