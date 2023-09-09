Выборы 09 сентября 2023, 18:55 «Люблю испытывать новшества». Космонавт из Королева оценил удобство ДЭГ Космонавт Борисенко из Королева проголосовал в формате ДЭГ Freepik

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Летчик-космонавт из Королева Андрей Борисенко проголосовал в режиме ДЭГ, но пришел на избирательный участок вместе с женой. Об этом написало РИАМО.

«Я же космонавт-испытатель, поэтому я люблю испытывать какие-то новшества, особенно такие, которые имеют большой потенциал в улучшении нашей жизни. Дистанционное голосование — это действительно шаг вперед», — рассудил Андрей Борисенко.

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Он отметил, что при голосовании в формате ДЭГ люди не привязаны к месту. Ему захотелось проверить, насколько быстрым и удобным окажется этот способ. Борисенко не разочаровался: все процедура заняла у него всего несколько минут.

Его супруга Наталья Александровна пояснила, что для нее привычнее голосовать на избирательном участке — каждый такой поход становится «маленьким праздником».

При этом оба сошлись во мнении, что выборы — важное событие для каждого.