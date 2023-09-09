Выборы 09 сентября 2023, 09:34 Линию психологической помощи для членов избиркомов запустили в Подмосковье Мособлизбирком

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Сотрудники избирательных комиссий в Московской области могут получить психологическую поддержку в дни голосования. Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«Все три дня будет работать линия психологической помощи — там помогут справиться со стрессом», — отметил он.

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По словам Фурса, на линии работают пять специалистов.

Он напомнил, что все 100% избирательных участков оснащены камерами и надежно охраняются системой безопасности региона, действующей в Московской области. Голосование завершится завтра, 10 сентября. По словам Руслана Фурса, в этом есть немало плюсов. Изначально количество дней выборов увеличили во время пандемии, чтобы соблюдались санитарные нормы и не было столпотворений на участках. Но и после пандемии практика оказалась полезной.

«Избирателям-дачникам удобнее, чтобы был не один день. Особенным спросом пользуется пятница: можно проголосовать и уехать. <…> Работа очень сложная и напряженная, но если избирателям удобно, мы готовы идти и на это», — отметил Фурс.

Секретарь подмосковного избиркома добавил, что и санитарные нормы нужно соблюдать, несмотря на снятие ограничений.