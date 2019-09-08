Лимаренко выбился в лидеры на выборах главы Сахалинской области

Сотрудники Центризбиркома обрабатывают протоколы. На основании промежуточных данных они заявили, что Лимаренко лидирует с 60,49% голосов.

По данным ЦИК, обработано 80,18% протоколов участковой избирательной комиссии. За Лимаренко местные жители отдали 60,49% голосов, за кандидата от КПРФ Алексея Корниенко — 21,31%, за кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера — 7,02%.

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Всего на пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Помимо вышеперечисленных кандидатов в списках также числятся Дмитрий Зенкин от партии «Коммунисты России» (4,98%) и Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости (2,12%).

Олег Кожемяко возглавлял Сахалин с 2015 года. Однако в сентябре 2018-го президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора Приморского края. Должность временно исполняющего обязанности главы Сахалинской области занял Лимаренко. Именно поэтому в регионе сейчас выбирают губернатора.

Единый день голосования стартовал по всей России утром 8 сентября. В Москве, тем временем, жители избирают депутатов городского парламента.