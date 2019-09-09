Лимаренко предварительно побеждает на выборах губернатора Сахалинского края

Политик с Ямала набрал большинство голосов на выборах губернатора Ставрополья Подробнее

«Наибольшее количество голосов было отдано Валерию Лимаренко — 78 тысяч 935 избирателей, что составляет 56,15%. […] Обработано 100% бюллетеней», — сообщил журналистам заместитель председателя облизбиркома. Он подчеркнул, что итоги пока предварительные. Мы ждем еще информацию на цифровых избирательных участках в Москве, отметил Сиваконов.

При этом он добавил, что на цифровых участках голосовали чуть более 70 человек, поэтому на результаты выборов эти данные не окажут значительного влияния.

Окончательные итоги выборов областная избирательная комиссия планирует подвести в течение трех дней. По предварительной информации, они будут озвучены 11 или 12 сентября.

8 сентября по всей России прошел единый день голосования. По предварительным данным, на выборы в Мосгордуму пришли более 21% избирателей столицы. Явка в Московской области составила 20,46%.