Лидеры КПРФ и ЛДПР остались довольны первыми данными подсчета голосов

Партии КПРФ и ЛДПР уверенно проходят в Госдуму по предварительным итогам прошедших выборов. Лидеры двух политических объединений в беседе с ТАСС заявили, что результаты их вполне устраивают.

Глава фракции КПРФ в нижней палате российского парламента Геннадий Зюганов заявил, что по результатам можно понять, что избиратели «услышали и поверили».

«Мы пришли ко всем избирателям в стране и сказали: вот что мы предлагаем. <…> Избиратель нас услышал, избиратель нам поверил, избиратель за нас проголосовал», — заявил он.

Владимир Жириновский в свою очередь подчеркнул, что ЛДПР в ходе предвыборной кампании сделала «все на 120%». Он напомнил, что активисты и члены партии на автобусах объехали все регионы России.

«В целом сделали больше, чем когда-либо <…> То, что должна делать политическая партия, мы сделали на 120%», — пояснил он.

Кроме того Жириновский отметил высокий результат своего однопартийца Михаила Дегтярева, который лидирует на выборах губернатора Хабаровского края.

Россияне в течении трех дней с 17 по 19 сентября голосовали за новый состав Государственной думы. После обработки 20% протоколов уверенное лидерство удерживает партия «Единая Россия». Второе место по количеству голосов избирателей удерживает КПРФ. ЛДПР расположилась на третьем месте. Также в Госдуму проходят, преодолев барьер в 5% партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».