Выборы 17 марта 2024, 16:42 Личный состав Тихоокеанского флота завершил голосование на выборах президента Минобороны: явка военных ТОФ и Восточного военного округа составила более 99% РИА «Новости»

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Личный состав Восточного военного округа и Тихоокеанского флота завершил голосование на выборах президента России. Явка приблизилась к 100%, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Явка военнослужащих и гражданского персонала Восточного военного округа и Тихоокеанского флота составила более 99%», — уточнили в ведомстве.

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По последним данным ЦИК, явка в целом по стране к 16:00 17 марта составила 70,10%. В Московской области проголосовало более четырех миллионов человек: около 3,3 миллиона очно и 808 тысяч дистанционно (62,15% и 93,54% соответственно).

Результаты голосования начнут оглашать 17 марта после закрытия всех избирательных участков. Последние участки закроются в 20:00 в Калининградской области (в 21:00 по московскому времени).