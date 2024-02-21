Выборы 21 февраля 2024, 13:11 Леонид Слуцкий представил предвыборную программу Лидер ЛДПР Слуцкий начал презентацию предвыборной программы в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий начал презентацию предвыборной программы в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Слуцкий отметил, что дату презентации выбрали не случайно. Россия 21 февраля 2022 года признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Реклама

Лидер ЛДПР сообщил о необходимости как можно быстрее закончить специальную операцию и на украинском языке призвал Вооруженные силы Украины сдаться.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов, среди которых Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Посольство России в Финляндии не исключило возможных провокаций в день голосования. Дипломаты проработают меры реагирования, пообещали в дипмиссии. Вопросы безопасности посольство прорабатывает с МИД и полицией Финляндии.