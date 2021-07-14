Легитимно и прозрачно. Почему выборы-2021 ждет высокая конкуренция

В докладе о политической конкуренции в России Фонда исследования проблем демократии было сказано, что она имела неуклонную тенденцию к возрастанию. Председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека и член оргкомитета «Единой России» по проведению предварительного голосования Марина Юденич обсудила этот доклад с «360».

Авторы доклада основывались на данных анализа статистики региональных и местных выборов в период с 2017 по 2021 год. За это время было увеличено количество выдвинутых кандидатов, партий и зарегистрированных кандидатов.

В докладе сказано, что регистрация партий и кандидатов является важным, но не единственным маркером конкуренции.

«Был дан достаточно подробный и объективный анализ. Мы исходим из трех факторов: легитимность выборов, конкурентность и прозрачность. Что касается конкурентности, здесь суд гражданского общества не так задействован в мониторинге, поскольку люди подают в партии, движения, регистрируются на участие в выборах», — рассказала Марина Юденич.

Она отметила, что на этом этапе мониторинг общественных палат не производится. Однако в отношении прозрачности и легитимности эксперты работают в полном объеме, подчеркнула Марина Юденич.

Фонд указал, что не менее конкурентными ожидаются выборы депутатов Государственной думы в сентябре 2021 года. Сейчас есть сразу несколько интриг — например, нельзя спрогнозировать, кто станет победителем в своей нише и пройдет ли в парламент пятая партия.

Тем не менее Национальный общественный мониторинг создал общероссийскую сеть экспертов, а Общественная палата запустила создание общественных штабов. В результате гражданское общество будет контролировать все этапы выборов и следить за ведением партиями и кандидатами честной, открытой и законной агитационной кампании.