ЛДПР подала документы о выдвижении кандидатов на выборы в Мособлдуму

Московское областное отделение ЛДПР подало в ИКМО документы о выдвижении кандидатов на выборы в Мособлдуму. Процедуру сопровождал координатор отделения Кирилл Жигарев.

Выборы в региональный парламент состоятся 19 сентября 2021 года — в единый день голосования. Они пройдут одновременно с выборами в Государственную думу.

ЛДПР выдвинула кандидатов на выборы в Мособлдуму

Среди команды от партии — 80 участвующих в выборах человек. Из них 25 — кандидаты по одномандатным округам.