Лавров проголосовал на выборах в московской школе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму. Для этого он выбрал традиционный формат и посетил избирательный участок, расположенный в школе в Малом Кисловском переулке в Москве.

Лавров поприветствовал членов избирательной комиссии и других голосующих, получил бюллетени и, сделав свой выбор, опустил документы в урну для голосования, сообщило РИА «Новости».

На выборах уж проголосовали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Все они сделали это онлайн. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова проголосовала в субботу на избирательном участке в Московской области.

Голосование на выборах разного уровня в России проходит с 17 по 19 сентября. Возможность электронного голосования есть в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.