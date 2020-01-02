Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»

Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые». Они вместе сформируют правительство, сообщил Курц в Twitter.

Парламентские выборы в Австрии прошли в сентябре 2019 года. Победила консервативная Австрийская народная партия, набрав 37,5% голосов. Второе место заняли социал-демократы — 21,2%, третье — ультраправая Австрийская партия свободы с результатом 16,2%, четвертое — «Зеленые», которые получили 13,9% голосов.

По словам Курца, переговоры с «Зелеными» о создании коалиционного правительства длились два месяца.

«Как две совершенно разные партии мы постарались разработать хорошую и стабильную программу для Австрии. Сегодня мы пришли к соглашению», — написал он.

Политик добавил, что сторонам удалось объединить лучшее из программ обеих партий.

Политики договорились «снизить налоговое бремя», изменить налоговую систему в благоприятную для экологии сторону, а также защитить границы и климат, уточнил бывший канцлер.

Досрочные выборы состоялись из-за скандала с участием лидера Австрийской партии свободы Кристиана Штрахе. В мае 2019 года его партия вышла из коалиции с партией Курца после обвинений в сговоре с Россией для получения денег на избирательную кампанию. После этого Курц ушел с поста канцлера.