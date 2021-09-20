Крымский сенатор Ольга Ковитиди рассказала о высокой явке на выборы на полуострове

Крымский сенатор Ольга Ковитиди в разговоре с RT рассказала о высокой явке на выборы в Госдуму в Крыму. Она добавила, что легитимность процесса подтвердилась заключениями независимых экспертов.

«Выборы — это еще один рубеж для продолжения масштабных преобразований и замыслов по развитию Крыма, развитию всей России. И мы, крымчане, это четко осознаем, именно поэтому явка на выборы была достаточно активная», — считает сенатор.

По словам Ковитиди, легитимность и прозрачность избирательного процесса на полуострове подтвердилась заключениями международных экспертов.