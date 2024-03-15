15 марта 2024, 13:07
Кремль проинформирует. Песков — о голосовании Путина на выборах
Песков: Путин проголосует на выборах президента
Кандидат в президенты, а также действующий глава государства Владимир Путин примет участие в голосовании. Об этом Кремль проинформирует позднее, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает, он примет участие в голосовании», — сказал официальный представитель Кремля.
Реклама
Песков напомнил, что накануне Путин призвал россиян принять участь в голосовании.
Сам пресс-секретарь главы государства заявил, что проголосовал в электронном формате утром 15 марта. Он назвал такой способ отдать свой голос очень удобным, подчеркнув, что не первый год предпочитает его традиционному способу голосования на избирательном участке.
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама