Выборы 15 марта 2024, 13:07 Кремль проинформирует. Песков — о голосовании Путина на выборах Песков: Путин проголосует на выборах президента РИА «Новости»

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Кандидат в президенты, а также действующий глава государства Владимир Путин примет участие в голосовании. Об этом Кремль проинформирует позднее, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает, он примет участие в голосовании», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков напомнил, что накануне Путин призвал россиян принять участь в голосовании.

Сам пресс-секретарь главы государства заявил, что проголосовал в электронном формате утром 15 марта. Он назвал такой способ отдать свой голос очень удобным, подчеркнув, что не первый год предпочитает его традиционному способу голосования на избирательном участке.