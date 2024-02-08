Выборы 08 февраля 2024, 13:44 Кремль объяснил, что помешало некоторым выдвиженцам стать кандидатами в президенты Песков: ЦИК следует тем правилам, которые установлены для кандидатов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Центризбирком России руководствовался правилами, когда отказывал некоторым выдвиженцам в регистрации кандидатами на выборах президента. Проблемы выявили при проверке подписей, сообщил на брифинге пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Решившие выдвинуть свою кандидатуру на выборы, напомнил он, должны выполнить определенные условия. Дмитрий Песков заявил, что в регистрации отказали тем, кто этого не сделал. Пресс-секретарь объяснил это большим количеством огрехов в подписях и недействительностью многих из них.

Реклама

«Здесь вот этот важный критерий не выполнен. Здесь нечего комментировать. ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов», — сказал он.

Прием подписей избирателей завершили в январе. Специалисты проверили их и нашли нарушения — более 9,1 тысячи недействительных подписей у Бориса Надеждина и 8,9 тысячи за Сергея Малинковича. ЦИК отказал им в регистрации.