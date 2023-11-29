Эксклюзив 29 ноября 2023, 19:04 КПРФ пообещала выдвинуть кандидата на выборы президента России в 2024 году Депутат Обухов: КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы президента России Pxhere

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Коммунистическая партия Российской Федерации выставит своего кандидата в президенты в марте 2024 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов на форуме специалистов политических профессий, передал корреспондент «360».

Обухов не назвал имя конкретного кандидата. По его словам, обсуждение в рядах коммунистов продолжается. Сейчас есть три приоритетные фигуры, причем экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в их числе нет. В тройку основных претендентов входят лидер партии Геннадий Зюганов, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и Николай Бондаренко.

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«Точное имя не скажу — об этом станет известно 23 декабря. Но мы точно выставим своего кандидата», — подчеркнул Обухов.

Точную дату президентских выборов объявят 13 декабря. Официальное выдвижение кандидатов и регистрация их Центризбиркомом начнутся после объявления о проведении голосования.