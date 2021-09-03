Координационный совет при ОП России разберется в ситуации с «инструктажем» по выборам в Королеве

Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России разберется в ситуации с якобы инструктажем по фальсификации на выборах в Королеве. Аудиозапись ранее опубликовала «Новая газета».

«Мы будем досконально разбираться в этой ситуации. Была ли это какая-то провокация, или это было личное поведение этого человека (чей голос звучит на аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении „Новой газеты“ — ред.). Либо это пленка, которую смонтировали из частей. Либо, может быть, действительно это какая-то незаконная попытка повлиять на что-то», — сказал глава совета Максим Григорьев.

Он подчеркнул, что сейчас координационному совету при ОП РФ предстоит сформировать свою точку зрения по сложившейся ситуации.

«Я лично знаю избирательную комиссию Московской области, руководителя избирательной комиссии, это не те люди, на которых могут оказывать такое влияние. <…> Я прекрасно понимаю, что избирательная комиссия Московской области будет действовать по тем правилам, которые у нее есть», — отметил Григорьев.

Он подчеркнул, что областной избирком теперь планирует попросить прокуратуру провести расследование.

«Это очень хороший и полезный сигнал, который показывает независимость избирательной комиссии», — уверен представитель совета.

Григорьев также дополнил, что подмосковный избирком имеет установку сохранить избирательный процесс легитимным и законным.

«У меня нет сомнений, что никто не сможет своими действиями на нее (избирательную комиссию — прим. ред.) повлиять. А что было конкретно, давайте разберемся. Пусть прокуратура это расследует», — заключил собеседник агентства.

Ранее «Новая газета» опубликовала аудиозапись с якобы инструктажем по фальсификациям на сентябрьских выборах в Королеве.