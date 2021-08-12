Конкурентные и безопасные. Политолог объяснил, в чем отличие будущих выборов в Подмосковье

В Подмосковье в этот раз явка на выборах будет увеличена, потому что проголосовать нужно будет за кандидатов и в Госдуму, и в региональный парламент. Об этом «360» рассказал генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков, согласившись с результатами социологического исследования электоральной активности избирателей.

Фонд исследования проблем демократии представил доклад на тему: «Итоги выдвижения: конкуренция, факторы успеха, перспективы обновления». Кроме того, состоялась презентация социологического исследования электоральной активности избирателей. Эксперты отметили повышение вовлеченности избирателей, рост партийной конкуренции и подготовленности кандидатов к выборам. Среди трендов эксперты отметили, что совпадение выборов в региональный и федеральный парламент позитивно скажется на явке.

«По опыту предыдущих выборов, они не суммируются, скорее дополняют друг друга. В Подмосковье выборы в Госдуму и областную уже третий раз вроде проходят в один и тот же день. По практике, они примерно находятся на уровне 50%. Если люди приходят на выборы в Госдуму, то вряд ли они не проголосуют за кандидатов в Мособлдуму», — сказал Гращенко.

Он отметил, что раньше у региональных выборов была небольшая явка — 30-40%.

Как пройдут три дня голосования

Гращенков объяснил, что для людей от трехдневного голосования определенно есть плюсы. Особенно это касается тех, кто раньше не успевал за один день сделать выбор — был на даче или работал.

«Теоретически плюсы для граждан трехдневное голосование дает. Те, кто не дошел до избирательных участков за один день, могут это сделать в два других дня. Но практически мы видим, что явка высокая только в первый день, первые часы», — пояснил политолог.

По его словам, сознание избирателей не поменялось, люди считают, что избирательный день один. Пока это серьезно не влияет на прирост по явке. Но в будущем могут быть изменения, когда россияне привыкнут к такому формату.

Явка на выборах

Еще один тренд — большое количество пожилых, которые традиционно активно голосуют на выборах.

«По практике электорат от 18 до 30 лет политически активен, но на выборы не ходит. Основная активность начинается с 45 лет. Действительно, 60+ считается активным электоратом с советских времен», — рассказал эксперт.

По его словам, явка обычно достаточно высокая в отдаленных районах Подмосковья. Есть такая закономерность — чем район сильнее отдален от Москвы, тем явка выше.

Гращенков также объяснил, что для жителей Подмосковья важна традиция выборов. Но это не демократическая традиция, а ассоциация с праздником. Ряд регионов используют такой антураж с советских времен.

Рост партийной конкуренции

По мнению эксперта, рост партийной конкуренции связан с ослаблением электорального рейтинга основных партий.

«Новые партийные проекты получают какой-то процент. Впервые в истории расширение конкуренции за счет новых проектов», — объяснил собеседник.

Еще специалисты заметили, что предупредительные работы с партиями дали свои плоды.

«Если консультации кому-то помогали, то это может говорить о том, что могло зарегистрироваться большее число кандидатов, которые не имели традиционного для кандидата ресурса в виде юристов. Опция интересна тем, кто ведет скромную кампанию без больших бюджетов», — пояснил Гращенков.

Эксперт отметил, что выборы в Мособлдуму всегда были конкурентными. Особенно в одномандатных округах. Подмосковье обладает разносторонним электоратом, уточнил собеседник.