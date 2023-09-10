Выборы 10 сентября 2023, 18:36 Конь Творец встретил избирателей на участке в Звенигороде

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На избирательном участке в Звенигороде голосующих встречал конь по кличке Творец. Именно на таком маршал Жуков принимал парад Победы в Москве в 1945 году.

Звенигород — город с богатой историей, его поля и просторы всегда позволяли разводить и держать лошадей разных пород, строить конюшни, развивать конный спорт. Дмитрий Кириллов из конного клуба «Легенда» деревни Анакшино под Звенигородом — тот, кто привел коня к избирательному участку — обучает детей конному спорту, джигитовке и занимается иппотерапией, то есть реабилитацией инвалидов при помощи верховой езды. Отмечает, что даже те дети, которые не могут удержаться на гимнастических снарядах, через месяц «стоят на движущейся лошади». Дмитрий болеет за развитие детского спорта в регионе в целом — в Звенигороде же, по его мнению, есть все для того, чтобы воспитывать всадников, поддерживать и развивать традиции.

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Конь Творец — племенной жеребец-производитель, представляющий Подмосковье на международных выставках, абсолютный чемпион терской породы. В мире осталось всего около 50 таких жеребцов. Самый известный, терец по кличке Кумир, принадлежал маршалу Жукову. Звенигородский Творец очень похож на Кумира.

Творца привели на площадку возле избирательного участка, куда проголосовавшие нередко заходят всей семьей. Конь благосклонно отнесся к звенигородцам, позволил желающим себя погладить, потрепать гриву. А те, в свою очередь, были поражены его красотой.

«Проголосовав на избирательном участке, мы вышли и пришли в восторг — впервые видим так близко красивого белого коня в окружении людей, которого еще можно погладить. Наши дети вскрикивали от радости, взрослые очень бережно гладили животное, боясь спугнуть», — рассказала местная жительница Ольга.

Она отметила, что ее дочь Алиса совершенно счастлива.

Под Звенигородом живут еще восемь терцев. Лошади в этих местах хорошо себя чувствуют и быстро растут.