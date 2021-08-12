Коммунисты Подмосковья заявили о работе «на победу»

В подмосковных дворах состоялись встречи с населением второго секретаря МК КПРФ и зампреда Мособлдумы Константина Черемисова. Просьбы жителей кандидаты от партии собираются выполнить, независимо от итогов предстоящих выборов.

Черемисов пообщался с людьми 7–8 августа на придомовых территориях, в том числе в Дедовске.

«Выборная кампания входит в активную фазу, коммунисты работают на победу!» — подчеркнул он.

Зампред Мособлдумы заметил, что жители охотно идут на контакт, говорят о существующих в городе и округе сложностях.

«Наказы, которые дают жители кандидатам от нашей партии, будут реализованы независимо от итогов выборов», — заявил Черемисов.

Программа КПРФ, по его словам, население активно поддерживает, что гарантирует кандидатам от партии положительный результат.