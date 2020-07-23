Комитет Совфеда выступил за многодневное голосование на выборах

Голосование на выборах всех уровней хотят сделать многодневным. Предложенные поправки уже поддержали в комитете Совфеда по конституционному законодательству.

За идею профильный комитет высказался на состоявшемся 23 июля заседании, сообщило РИА «Новости». В верхней палате российского парламента законопроект рассмотрят в пятницу.

Проект закона о трехдневном голосовании предполагает, что любые выборы в России станут многодневными. Формат голосования распространится не только на местные, но и думские выборы.

Документ внес в Госдуму еще в 2012 году Дмитрий Медведев, напомнил ТАСС. В нем говорится, что избиркомы будут принимать решение о возможности проведения голосования в течение нескольких дней — не более трех. Комиссиям нужно определиться со сроками в течение 10 дней после официальной публикации о проведении выборов или референдума. После этого изменить количество дней голосования будет нельзя.

При многодневном голосовании участие в выборах или референдумах по открепительным не предполагается, как и досрочное голосование. Однако их можно проводить на придомовых или территориях общего пользования.