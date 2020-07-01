Комиссия онлайн-голосования по поправкам к Конституции исключила подтасовки

Всех, кто хотел проголосовать через интернет по поправкам к Конституции, проверяли по различным базам. Все это было сделано для того, чтобы исключить различные подтасовки. Об этом заявили в ТИК дистанционного электронного голосования.

«Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам», — цитирует слова комиссии ТАСС.

Некоторых пользователей обзванивали лично, также проверяли активность сим-карт за последние пять дней. Из миллиона записей пользователей около 200 были признаны сомнительными, и им отказали в участии в онлайн-голосовании.

Всего в Москве по тем или иным причинам отказано 98 тысячам пользователей. Об этом заявлял мэр Сергей Собянин.

Онлайн-голосование проходило с 25 по 30 июня, сделать свой выбор дистанционно в этом году могли жители столицы и Нижнего Новгорода. Всего отдать свои голоса смогли 15% всех избирателей Москвы, сообщал ТАСС.