Выборы 08 сентября 2023, 20:10 Комфортные условия создали для маломобильных жителей Подмосковья на выборах губернатора Омбудсмен Фаевская: маломобильным жителям Подмосковья помогли на выборах РИА «Новости»

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На избирательных участках создали комфортные условия для того, чтобы маломобильные жители Подмосковья смогли принять участие в выборах губернатора. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека по Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, специалисты проверили 19 избирательных участков. Они оценили их доступность для маломобильных групп населения. Проверили этажность, наличие пандусов и технические средства в помещении.

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«Всего проверили 19 избирательных участков. Ни на одном из них нарушений не выявили. Все они размещены на первых этажах здания, оснащены пандусами, оборудованы кнопками вызова, и всем, кто приходил на участок и им нужна была помощь, такая помощь оказана», — подчеркнула омбудсмен.

Сотрудники аппарата провели добровольное анкетирование среди жителей области. В нем приняли участие чуть больше 20 тысяч человек. Никто из респондентов не сообщил о нарушении своего избирательного права. Все опрошенные довольны работой участков, добавила она.

Как сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева, по итогам первого дня выборов на избирательных участках региона не выявили существенных нарушений.