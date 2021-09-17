Командующий Ракетными войсками стратегического назначения проголосовал на выборах во Власихе

Во Власихе проголосовал на выборах в Госдуму командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. Он отметил, что он, как военнослужащий Ракетных войск, голосует за лучшие условия и за развитие страны.

Каракаев проголосовал на территории столицы Ракетных войск стратегического назначения — во Власихе. Для него и для жителей всей страны выборы являются знаменательным событием.

«Выбор демократических основ важен для всех, но самое главное — выбрать путь развития для нашей страны. Мы, военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения, голосуем за развитие, за лучшие условия, за наших людей», — сказал Каракаев.

Выборы депутатов в Государственную и Московскую областную думы стартовали в Подмосковье 17 сентября. Избирательные участки открылись в 08:00. Голосование будет проходить в 17, 18 и 19 сентября. Основным единым днем голосования считается воскресенье. В этом году также выборы доступны в электронном формате, заявки на онлайн-голосование принимались до 13 сентября.