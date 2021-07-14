Команда «Справедливых» подала документы в ИКМО

«Справедливая Россия — За правду» подала в Мособлизбирком документы кандидатов на выборы в Мособлдуму по единому списку. В команду вошли яркие, известные и публичные личности.

Председатель совета регионального отделения партии в Подмосковье Игорь Чистюхин уточнил, что среди кандидатов — журналист Глеб Пьяных, предприниматель и меценат Андрей Ковалев. В список вошли действующий депутат от «СР» в Московской областной думе Александр Волнушкин, основатель группы промышленных предприятий АО «СОМЭКС» Анатолий Никитин и политтехнолог Олег Бондаренко. В него также включили президента Антикоррупционного комитета Сергея Журавлева, зампреда Мособлдумы и лидера справедливороссов в Московской области Игоря Чистюхина, юриста и общественного деятеля Екатерину Гордон и политика и общественного деятеля Бориса Надеждина.

Перед подачей партийных документов в ИКМО кандидаты от партии «Справедливая Россия — За правду» презентовали основные пункты своей предвыборной программы, с которой идут на выборы.

Людям, по словам Глеба Пьяных, надоела несправедливость. Проявляется она, заметил журналист, везде.

«Почему-то присылают две платежки за ЖКХ, как в Красногорске, но почему? Половина жителей Подмосковья работает в столице, а живет в области, где поликлиники хуже, дороги хуже, где справедливость?» — задался вопросом Пьяных.

Борис Надежин добавил, что фракция постоянно вносит в Мособлдуму законопроекты для поддержки многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, врачей и учителей — все социальные категории.

«Но парламентское большинство не поддерживает важные и нужные людям законы, поэтому мы идем на эти выборы восстановить справедливость», — пояснил он.

Меценат Андрей Ковалев указал на необходимость проведения в России мощных экономических реформ.

«Снизить налоги, ставки по кредитам, убрать административное давление. Тогда все наши граждане будут получат доходы в два, три, четыре раза больше, мы избавимся от нищеты, добьемся, что наша страна из угнетенной станет процветающей», — пообещал меценат.

Зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин отметил, что команда выступает за справедливость и правду.

«Это команда перемен, команда из честных и добропорядочных кандидатов, это те люди, которых заждались жители нашего Подмосковья. Потому что именно они смогут отстаивать права наших жителей», — заключил Чистюхин, представляя кандидатов.