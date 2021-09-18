Коган спрогнозировал высокую явку на голосование в Московской области

Прогнозы об активности подмосковных избирателей ниже уровня 30% не оправдались. По итогам первого дня голосования и активности жителей во второй день свидетельствуют, что явка будет значительно выше. Об этом в беседе с «360» заявил советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

Он напомнил, что еще три месяца назад социологи предполагали, что средний показатель явки в Московской области составит 28,5%. Но эти прогнозы не сбылись.

«Сегодня видно по активности голосования, что эта цифра будет гораздо больше. На 12:00 средняя явка около 18% по Московской области. Нас еще ждет 1,5 дня. Мы ожидаем явку порядка 38−40%. Это хорошие данные, и, как правило, они на выборах в федеральный парламент в московском регионе подтверждаются», — заявил Александр Коган.

Отдельно советник губернатора Подмосковья отметил качество организации голосования на участках. Достаточное количество средств индивидуальной защиты, которые получают избиратели прямо при входе. Комиссии оперативно обрабатывают все данные по количеству пришедших на голосование.

«На тех избирательных участках, где находятся КОИБ, ежедневно подводят итоги, составляют протоколы явки и протоколы активности избирателей. Они подписываются всеми представителями и членами комиссии. КОИБ — это суперпрозрачные выборы, это как раз лакмусовая бумажка по сравнению со всеми округами», — подчеркнул Александр Коган.

Второй день голосования проходит в субботу, 18 сентября, в Московской области. Избиратели региона выбирают новый состав Госдуму и Московской областной думы. В семи городских округах Подмосковья жители проголосуют за депутатов городских советов.

По данным Центризбиркома, явка в первый день голосования составила 15,77%. «360» освещает основные события, которые происходят сегодня на всех избирательных площадках по всей России, в прямой трансляции.