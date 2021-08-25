Коган объяснил, на что направлена программа «Единой России»

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Александр Коган рассказал, что принятая партией народная программа направлена на решение конкретных проблем людей. В частности, речь идет о строительстве домов культуры.

«Я провел десятки встреч с жителями Подмосковья, проблемы и вопросы, которые они поднимали, нашли отражение в утвержденной сегодня программе», — отметил он.

Людей волнует ремонт и строительство домов культуры, развитие там секций и кружков. На эти цели предлагается выделить 24 миллиарда рублей.

«Для городского жителя может быть непонятно, насколько серьезной точкой притяжения является Дом культуры для селян. Но этот вопрос действительно востребован и звучит регулярно», — сказал представитель «Единой России».

Он подчеркнул, что в приоритете — модернизация системы здравоохранения. В частности, нужно расширять больницы, улучшать существующие пункты скорой помощи, заниматься медициной катастроф, медицинской авиацией. Это нужно для обеспечения экстренной помощи жителям труднодоступных мест.

«Нельзя не упомянуть и новую программу по расселению аварийного жилья — расселять будут дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года по всей России. На это выделят 45 миллиардов рублей. Эта инициатива коснется тысяч людей по всей стране и позволит им переехать в безопасное и удобное жилье», — заявил Коган.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поддержал программу «Единой России» и назвал ее народной.