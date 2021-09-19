Клишас оценил идею Памфиловой о школьных каникулах во время выборов

Парламент готов обсудить идею главы ЦИК Эллы Памфиловой о введении недели школьных каникул в октябре, чтобы проводить выборы в неучебное время. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Все требует обсуждения и развернутой аргументации. Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов», — отметил сенатор.

Ранее Элла Памфилова предложила проводить голосование в октябре и ввести для этого неделю каникул. Она отметила, что этот месяц — самый маломобильный, не зря именно в это время проводят перепись населения. При этом Панфилова уверена, что устраивать голосование надо во время школьных каникул, чтобы не нарушать учебный процесс. Она уверена, что ЦИК и Минпросвещения смогут выработать общую позицию по оптимальной дате для голосования. Она должна быть удобной и для школ, и для избирателей.