«Касается жизни каждого человека». Жителям Подмосковья объяснили, как региональная программа изменит область

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на конференции партии «Единая Россия» рассказал о региональной программе. Присутствующие отметили, что самым важным было учесть запросы жителей.

Первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Сергей Пахомов отметил, что сфера коммунального сектора — одна из самых важных для жителей Подмосковья.

«Программа капремонта Подмосковья является самой масштабной в Российской Федерации — в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов, она рассчитана до 2049 года», — сказал он.

Лидер штаба общественной поддержки «Единой России» в Московской области Игорь Бутман добавил, что в предвыборной программе удалось учесть наиболее важные темы для жителей области.

«Программа добротная, затрагивает важные темы. Все, что в нее включено, касается жизни каждого человека. Знаю, что она создавалась на основе наказов жителей. Такой подход позволяет учесть и обобщить вопросы, действительно волнующие людей», — сказал он.

Главный врач балашихинского родильного дома Наталья Алимова отметила, что одно из ключевых направлений предвыборного документа — здравоохранение. Она напомнила, что от жителей региона поступило много предложений в этот блок.

«До 2025 года планируется приобрести 150 машин скорой помощи, семь передвижных мобильных комплексов, один мобильный фельдшерско-акушерский пункт, одну мобильную поликлинику, два мобильных маммографа, три мобильных флюорографа, планируется отремонтировать 211 медучреждений», — прокомментировала врач глобальные планы программы.

Алимова также предложила усилить поддержку врачей, чтобы сохранить высококвалифицированные кадры в регионе.

Региональная конференция прошла в среду. Губернатор Андрей Воробьев во время выступления отметил, что в Подмосковье образовался большой спрос на новые парки, тротуары, скверы и велодорожки. Регион постоянно растет, а значит, жители нуждаются в новых объектах инфраструктуры. Главная задача — давать людям именно то, чего они хотят.