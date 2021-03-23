Капитан команды КВН «Сборная РУДН» поучаствует в выборах в Госдуму

Бывший лидер команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Он баллотируется от партии «Новые люди» от Москвы.

Об этом РИА «Новости» сообщили представители партии. Тарбаев впервые баллотируется в Госдуму. До этого он занимал пост заместителя председателя правительства республики — постоянного представителя Калмыкии при президенте России — с 2019 по 2020 год. До 2017 года он был членом Общественной палаты Москвы.

«Я человек с активной гражданской позицией и мне важно, в какой стране будут жить мои дети, которым два года и семь лет. Я никому не готов делегировать ответственность за их будущее, и хочу сделать максимум для того, чтобы они выросли достойными людьми», — процитировала слова Тарбаева ОСН.

Бывший комик отметил, что пойдет баллотироваться именно от столицы, потому что провел в Москве более 20 лет. Он уточнил, что завел там семью и друзей, а также получил образование. Сейчас он активно работает над партийными проектами «Большая П» и «Дебаты Кандидаты».

Ura.ru напомнило, что в Тарбаев является председателем совета НКО «Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений».