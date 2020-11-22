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    22 ноября 2020, 01:03

    Кандидаты от правящей партии Грузии побеждают во всех округах

    Кирилл Фролов

    Кандидаты от партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» одерживают победу во всех 17 одномандатных округах, где проходил второй тур парламентских выборов. Такие данные представил ЦИК республики.
    Кандидаты от правящей партии Грузии побеждают во всех округах

    Кандидаты от «Грузинской мечты» набирают минимум 87% голосов по итогам подсчета более половины бюллетеней.

    Самые высокие результаты у кандидата Ираклия Чиковани, который набрал 94% голосов в округе Зугдиди. Минимальный показатель у Нино Лацабидзе в округе Рустави-Гардабани — 87,65%.

    За кандидатов от оппозиции, объявивших о бойкоте второго тура, проголосовали от 5% до 12% избирателей. Явка на выборах была крайне низкой — 26%.

    Первый тур выборов в парламент Грузии состоялся 31 октября. Правящая партия, по данным ЦИК, набрала 48% голосов. Также ее кандидаты победили в 13 одномандатных округах, в которых дело ограничилось одним туром.

    Второе место занял блок «Объединенная оппозиция „Сила в единстве“», в который входит партия «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. За блок проголосовали 27% избирателей.

    Оппозиция не признала итогов первого тура выборов, потребовав провести новое голосование, изменив состав ЦИК. Второй тур оппозиционеры бойкотировали. Если бойкот продолжится, впервые в новейшей истории Грузии у страны будет однопалатный парламент.