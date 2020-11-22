Кандидаты от правящей партии Грузии побеждают во всех округах

Кандидаты от «Грузинской мечты» набирают минимум 87% голосов по итогам подсчета более половины бюллетеней.

Самые высокие результаты у кандидата Ираклия Чиковани, который набрал 94% голосов в округе Зугдиди. Минимальный показатель у Нино Лацабидзе в округе Рустави-Гардабани — 87,65%.

За кандидатов от оппозиции, объявивших о бойкоте второго тура, проголосовали от 5% до 12% избирателей. Явка на выборах была крайне низкой — 26%.

Первый тур выборов в парламент Грузии состоялся 31 октября. Правящая партия, по данным ЦИК, набрала 48% голосов. Также ее кандидаты победили в 13 одномандатных округах, в которых дело ограничилось одним туром.

Второе место занял блок «Объединенная оппозиция „Сила в единстве“», в который входит партия «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. За блок проголосовали 27% избирателей.

Оппозиция не признала итогов первого тура выборов, потребовав провести новое голосование, изменив состав ЦИК. Второй тур оппозиционеры бойкотировали. Если бойкот продолжится, впервые в новейшей истории Грузии у страны будет однопалатный парламент.