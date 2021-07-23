Территориальные избирательные комиссии Московской области продолжают регистрацию кандидатов в депутаты областного парламента. Как рассказал представитель регионального отделения «Справедливой Россия — За правду» Игорь Чистюхин, все выдвинутые от партии кандидаты получили удостоверения под номером один.

Он понадеялся, что это хороший знак и в ходе голосования на выборах депутатов в Мособлдуму «Справедливая Россия — За правду» покажет хороший результат.

«Наши кандидаты уже зарегистрированы в Королеве, Химках, Жуковском и еще ряде муниципалитетов. Регистрация продолжится и на следующей неделе», — заявил Игорь Чистюхин.

Подавать документы для выдвижения по территориальным избирательным округам кандидаты могут до 1 августа 2021 года. Зарегистрировать их должны до 4 августа. Выборы в Московскую областную думу пройдут этой осенью. Голосование будет проводиться в течение трех дней — 17−18 и 19 сентября (основной день голосования). По итогам голосования определят депутатов седьмого созыва регионального парламента.