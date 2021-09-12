Верховный суд РФ обязал избирательную комиссию зарегистрировать представителя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Трусова кандидатом от Рузского городского округа на выборах в Московскую областную думу. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Верховный суд 10 сентября восстановил Сергея Трусова в правах. В середине августа комиссия Рузского одномандатного избирательного округа № 20 отказала ему в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мособлдуму.

Глава отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Подмосковье Игорь Чистюхин сообщил, что их команде потребовалось шесть заседаний для того, чтобы суд восстановил справедливость.

«Теперь окружная комиссия обязана зарегистрировать нашего кандидата и Сергей Петрович сможет на законных основаниях представлять не только партию „Справедливая Россия — За правду“ в Рузском избирательном округе, но и жителей, которые его поддержат», — заявил Чистюхин.

Сергей Трусов родился в 1962 году в Можайском городском округе. Кандидат в Мособлдуму окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени Горячкина. Сейчас он проживает в Москве. Занимает пост генерального директора компании «Специнвестподряд». В 2013 году Трусов был избран главой сельского поселения Борисовское, через четыре года его переизбрали на новый срок, но вскоре поселение упразднили в ходе административной реформы.