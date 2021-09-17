facebook_pixel
    17 сентября 2021, 14:00

    Кандидат в депутаты Даниил Овсянников назвал удобным голосование на выборах в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Кандидат в депутаты Даниил Овсянников рассказал, что Подмосковье выполнило серьезную работу для удобной организации выборов. За голосованием следят в Центре мониторинга и общественного наблюдения. Привлекли 1362 наблюдателей по всему региону.

    Кандидат в депутаты Даниил Овсянников назвал удобным голосование на выборах в Подмосковье

    Овсянников представляет «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», участвуя в выборах депутатов Мособлдумы по одномандатному избирательному округу № 3.

    На выборах мы реализовали беспрецедентный по масштабам проект для себя. Привлекли 1362 наблюдателей по всей области. И они обучены, проинструктированы

    Даниил Овсянников.

    По его словам, каждый наблюдатель находится на участках и следит за порядком.

    «Мы работали с лучшими политологами. Многие из них уже не первый раз на избирательных участках находятся, проходят не первую избирательную кампанию», — сказал Овсянников.

    Он добавил, что они знают, на что нужно обращать внимание.

    Что касается центра наблюдения, проведена серьезная работа и все удобно расположено. Вижу серьезную систему мониторинга

    Даниил Овсянников.

    Общественное наблюдение и центр мониторинга помогут, по его словам, максимально внимательно следить за выборами.