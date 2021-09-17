Кандидат в депутаты Даниил Овсянников назвал удобным голосование на выборах в Подмосковье

Кандидат в депутаты Даниил Овсянников рассказал, что Подмосковье выполнило серьезную работу для удобной организации выборов. За голосованием следят в Центре мониторинга и общественного наблюдения. Привлекли 1362 наблюдателей по всему региону.

Овсянников представляет «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», участвуя в выборах депутатов Мособлдумы по одномандатному избирательному округу № 3.

На выборах мы реализовали беспрецедентный по масштабам проект для себя. Привлекли 1362 наблюдателей по всей области. И они обучены, проинструктированы Даниил Овсянников.

По его словам, каждый наблюдатель находится на участках и следит за порядком.

«Мы работали с лучшими политологами. Многие из них уже не первый раз на избирательных участках находятся, проходят не первую избирательную кампанию», — сказал Овсянников.

Он добавил, что они знают, на что нужно обращать внимание.

Что касается центра наблюдения, проведена серьезная работа и все удобно расположено. Вижу серьезную систему мониторинга Даниил Овсянников.

Общественное наблюдение и центр мониторинга помогут, по его словам, максимально внимательно следить за выборами.