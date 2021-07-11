«Кампания будет очень серьезная». Штаб для подготовки наблюдателей на выборах создали в Подмосковье

Оперативный штаб по обучению наблюдателей на сентябрьских выборах создали в Общественной палате Московской области. Подготовленные люди будут следить за чистотой процесса голосования и подсчета голосов. Об этом «360» рассказал член Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Петр Михайлов.

Он подчеркнул, что общественники не являются заинтересованной стороной какой-либо политической силы. Они будут представлять интересы жителей на избирательных участках, следя за чистотой голосования и процесса в целом.

«В этом году избирательная кампания в Московской области будет очень серьезная. Пройдут выборы в Государственную думу и Московскую областную думу», — напомнил Петр Ульянов.

Собеседник «360» подчеркнул, что своих наблюдателей в Подмосковье пришлет Общественная палата России.

«Такую практику внедрили на выборах президента, местных выборах», — напомнил общественник.

Петр Ульянов отметил, что выборы продлятся три дня. Это связано со сложной эпидемической обстановкой, которая пока сохраняется.

«Конечно, мы выступаем за вакцинацию, но чтобы не создавать столпотворения, чтобы каждый мог проголосовать спокойно, для голосования отвели три дня. Это сделано прежде всего для удобства жителей, чтобы как можно большее количество избирателей смогли прийти на участки», — подчеркнул он.

Петр Ульянов напомнил, что так же поступили в прошлом году, когда проходило голосование по поправкам к Конституции. Этj нововведение показало свою эффективность, поэтому в этом году его повторят.

В этом году россияне изберут новый состав Государственной думы. В Московской области параллельно пройдут выборы в региональный парламент. Туда заявили своих кандидатов 10 партий по 25 одномандатным округам и 25 территориальным группам.