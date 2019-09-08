Камеры, сотрудники полиции и КОИБы. Как безопасность и открытость выборов обеспечивали в Волоколамском г. о.

Выборы в совет депутатов прошли в Волоколамском городском округе. В окончательный список войдут 24 кандидата, которым досталось наибольшее количество голосов избирателей. Как и во всем Подмосковье, работа участков завершилась в 8 часов вечера. Как прошло голосование, рассказал корреспондент канала «360».

Более восьми тысяч человек проголосовали по всему городскому округу. Явка составила порядка 20%, это примерно на один процент больше, чем по всему Подмосковью.

Выборы прошли спокойно, никаких нарушений не выявлено, об этом сообщила Марина Юденич, председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека.

«На всех участках есть наблюдатели от кандидатов, от общественной платы. По Волоколамску замечаний нет», — заявила Юденич.

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Безопасность и прозрачность выборов осуществляли наблюдатели, камеры видеонаблюдения, а также электронные КОИБы.

«У нас на каждом участке дежурят сотрудники полиции, сотрудники МЧС. На больших участках выставлены посты ДПС, есть камеры на самих участках и камеры программы „Безопасный город“», — рассказал Михаил Сылка, глава городского округа Волоколамский.

Если утром голосовало в основном взрослое поколение, то днем и вечером подтянулась молодежь. Для впервые проголосовавших подготовили подарки.

«Я думаю, что к вечеру будет активное посещение. Пока по Волоколамску все нормально. А тем, кто приходит голосовать первый раз, раздают флешки и магнитики. Такая вот приятная радость», — отметила Гузель Камаева, член Общественной палаты Московской области.

Результаты выборов будут известны в понедельник.