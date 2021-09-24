Как распределились места в Госдуме: объясняем в одной картинке

В Госдуму VIII созыва прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев. Для читателей «360» мы показали, как распределились 450 мест в нижней палате парламента, на одной картинке.

«Единая Россия» сохранила в Госдуме конституционное большинство. Представители партии займут 324 места. Кандидатам от КПРФ досталось 57 мандатов. Справедливороссы получили 27 мест.

Представители ЛДПР займут 21 кресло. А «Новые люди» получили 13 мандатов.

Также в новой Госдуме будет по одному выдвиженцу от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы». Самовыдвиженцам досталось пять мест.

Окончательное распределение мест в Госдуме в пятницу объявила глав ЦИК Элла Памфилова. Итоговая явка избирателей на выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября, составила 51,72%.

Первое пленарное заседание Госдумы нового созыва планируется на 12 октября.