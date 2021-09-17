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    17 сентября 2021, 15:47

    «Выборы для меня — праздник». Как проходит надомное голосование в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Пенсионер из Орехово-Зуева рассказал, что выборы для него всегда праздник. По состоянию здоровья Вячеслав Валентинович Уткин с супругой не смогли лично прийти на избирательный участок, но комиссия приехала на дом по их желанию.

    «Выборы для меня — праздник». Как проходит надомное голосование в Подмосковье | Изображение 1

    На дом приехали представители избирательной комиссии участка № 2184.

    Выборы для меня всегда были праздником. И я сегодня голосую за людей, которые конкретно занимаются своей страной

    Вячеслав Уткин.

    Жители начали голосовать за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Сделать это можно в период с 17 по 19 сентября.

    Центр наблюдения за выборами в Подмосковье уже назвали одним из образцовых.