Пенсионер из Орехово-Зуева рассказал, что выборы для него всегда праздник. По состоянию здоровья Вячеслав Валентинович Уткин с супругой не смогли лично прийти на избирательный участок, но комиссия приехала на дом по их желанию.

На дом приехали представители избирательной комиссии участка № 2184.

Выборы для меня всегда были праздником. И я сегодня голосую за людей, которые конкретно занимаются своей страной Вячеслав Уткин.

Жители начали голосовать за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Сделать это можно в период с 17 по 19 сентября.

Центр наблюдения за выборами в Подмосковье уже назвали одним из образцовых.