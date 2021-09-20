Кадыров победил на выборах в Чечне

Рамзан Кадыров, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», победил на выборах главы Чеченской Республики. Об этом говорят данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

Кадыров получил 99,7% голосов избирателей, написало РИА «Новости». Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия — За правду» получил 0,15% голосов избирателей, Халид Накаев от КПРФ — 0,12%. Кадыров впервые возглавил Чечню 5 апреля 2011 года.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) победил на выборах главы региона. После обработки 100% протоколов он получил 56,81%. На втором месте оказалась телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия — За правду») с 25,39%, на третьем — представитель Партии пенсионеров Владимир Парфенов с 10,02%, на четвертом — предприниматель Бабек Мамедов («Родина») с 3,53%.

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября. Депутаты Госдумы избираются на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам в один тур.