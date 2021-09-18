Юденич рассказала о работе наблюдателей на выборах в Подмосковье

Все 4092 участка по всей Московской области транслируют на мониторы Центра общественного наблюдения в Одинцовском городском округе. Любой наблюдатель, представитель партии, кандидат может посмотреть, что происходит на участке, заявила глава подмосковного Совета по правам человека Марина Юденич.

«Естественно, мы (члены СПЧ региона — прим. ред.) тоже смотрим, что творится на участках. Картинка видна. На некоторых участках уже в 10:00 вчера были очереди. Это, конечно, высокая активность, которая радует», — рассказала она.

Говоря о замечаниях, Юденич отметила, что наблюдатели разбирались со всеми обращениями, выезжали на места. В частности, они посещали участки в Мытищах и Балашихе. В Одинцовском городском округе замечаний не поступало.

«Я надеюсь, что все так и будет. Если, как прошел предыдущий день, пойдет и дальше, то мы будем удовлетворены проведением выборов», — добавила глава подмосковного СПЧ.

По ее словам, в области жители голосуют очень активно — и это ее приятно удивило.

«Я даже несколько удивлена, потому что полагала, что первый день голосования, пятница, рабочий день — люди не пойдут, пойдут попозже. На самом деле вчера на некоторых участках у нас были очереди», — отметила она.

По мнению Юденич, три дня голосования были оптимальным форматом для выборов, и у этого есть две причины. Первая связана с эпидемической ситуацией и сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.

«Мы поток избирателей разносим на три дня, это не так кучно, это, конечно, плюс. Мы сохраняем здоровье людей голосующих, сохраняем здоровье членов избирательных комиссий, всех, кто работает в избирательном процессе», — подчеркнула она.

Второй момент — удобство для избирателей. Часть избирателей выбирает для голосования пятницу, потому что людям хочется освободить выходные. А кому-то, наоборот, будет удобно посетить участки в субботу и воскресенье.

«То есть составить график для голосования, конечно, удобнее, когда у тебя три дня, а не один», — заключила она.