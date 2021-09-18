Юденич рассказала о проверке после сообщений про «вооруженную толпу» у штаба КПРФ в Королеве

На брифинге КПРФ заявили об окруживших штаб в Королеве якобы вооруженных людях. Глава подмосковного СПЧ Марина Юденич объяснила, что к формулировкам, которые использовались в СМИ, есть вопросы, а полиция не подтвердила информацию о нападении на штаб.

«17 сентября, в 16:32, через Службу-112 в УМВД России по городскому округу Королев поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Гагарина находятся молодые люди, препятствующие проходу граждан. По данному сообщению проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказал начальник УМВД России по городскому округу Королев, полковник полиции Игорь Лащук.

Глава областного СПЧ Марина Юденич подчеркнула, что тоже обращалась в МВД по поводу жалобы КПРФ, но там ей не подтвердили информацию о нападении на штаб.

«Мы просили выяснить у наших коллег, были ли обращения в МВД по этому поводу.? Потому что первое, что должны сделать люди, которых окружают типа вооруженные люди, — это обратиться в МВД. Мы получили ответ, он достаточно публичен. В МВД по городу Королеву информация о нападении вооруженных людей на штаб КПРФ не подтверждена», — сказала Юденич в ходе брифинга.

При этом в Службу-112 поступало сообщение о том, что возле одного из домов на улице Гагарина были молодые люди, которые препятствуют проходу граждан.

По данному сообщению проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. В ОВД запросили видео с камер наблюдения.

О случае в Королеве рассказали утром 18 сентября на брифинге КПРФ. По словам представителя королевского штаба партии, «молодчики в масках» с «изделиями, похожими на оружие» перекрыли вход в штаб и вели себя вызывающе.

Юденич отметила, что такие формулировки звучат странно. Но тем не менее в мониторинговой группе провели проверку.