Юденич рассказала о пятилетнем опыте использования системы мониторинга на выборах

Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Подмосковья Марина Юденич напомнила, что система мониторинга для региона не является новинкой. Ее практикуют на выборах с 2016 года.

Во время выборов в Госдуму и Московскую областную думу Марина Юденич будет заниматься мониторингом избирательного процесса в регионе.

Она также планирует посетить тюрьмы. На 17 сентября у нее запланирована поездка в Волоколамск, на 18-е — в Ногинск.

«Система мониторинга в Московской области дает большие возможности. Но главное про эту систему могу сказать, что она существует в Московской области уже пять лет. В 2016 году на выборах первый раз возник этот центр наблюдения. И каждый раз — и на выборах президента, и губернатора — этот центр открывает свои двери для наблюдателей. То есть для нас это не новинка», — сказала Юденич.

Она заявила, что система мониторинга помогает в наблюдении на выборах, особенно если возникают какие-либо споры или непонимания.

«И когда есть фиксация всего происходящего на каждом практически избирательном участке, то очень многие проблемы разрешаются быстро и по закону», — подытожила она.