Выборы 05 декабря 2023, 09:10 Явлинский отреагировал на сравнения с «белым пальто» и «электоральным реквизитом» Явлинский ответил на сравнения с «электоральным реквизитом» Григорий Явлинский / РИА «Новости»

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский прокомментировал вопрос о своем отношении к карикатуре Сергея Елкина (признан в России иноагентом), на которой президент РФ Владимир Путин открывает дверь с надписью «Кладовка реквизита в выборам», а за ней изображен он. Свое мнение политик высказал в беседе с РБК.

Свое участие в президентских выборах Явлинский не подтвердил. Он подчеркнул, что еще не выдвинул кандидатуру.

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«Те, кто говорит, что в выборах вообще не надо участвовать, тоже имеют право на такую точку зрения», — заметил Явлинский.

Журналисты напомнили политику, что его называют «белым пальто». Основатель «Яблоко» заявил, что расценивает это как «большой комплимент». По его словам, в жизни нужно ходить в «белом пальто»: не обманывать, никого не подставлять, не воровать. И в политике следует соблюдать такие же принципы, подытожил он.

В конце октября Явлинский встретился с Путиным. Глава государства выслушал мнение политика по урегулированию украинского кризиса. Также на встрече обсуждалась ситуация в российской экономике.