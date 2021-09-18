В первый день голосования явка на выборах в Московской области составила свыше 12%, проголосовали 900 тысяч человек, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Первый день для нас стал вполне себе приятным, хорошим. потому что все участковые избирательные комиссии были открыты вовремя. Технологическое оборудование было в порядке, видеонаблюдение работало в полную силу и в полную смену. Оно работало и до начала голосования, и сегодня ночью», — сказал он.

Березкин уточнил, что по результатам голосования 17 сентября Мособлизбирком фиксирует явку в регионе более чем 12%. По его словам, проголосовали около 900 тысяч избирателей.

«Активно голосовали еще на дому и на удаленных территория, поэтому в воскресенье можно будет говорить уже о более высоких цифрах показателей по явке», — добавил глава Мособлизбиркома.

Он отметил, что в избирательную комиссию Московской области поступило три жалобы. Две из них находятся на рассмотрении, с одной сотрудники уже разобрались. Еще около 200 звонков поступило на горячую линию Мособлизбиркома. Все они носили технический характер.

«По всем этим обращениям мы дали разъяснения нашим избирателям, чтобы они могли комфортно проголосовать», — заключил глава избирательной комиссии Подмосковья.

По его мнению, второй день голосования тоже будет насыщенным, поэтому в воскресенье можно будет говорить уже о более высоких цифрах показателей по явке.

Выборы разного уровня проходят в России с 17 по 19 сентября. Жители всей страны выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. В Московской области также голосуют за депутатов Мособлдумы, в Москве выбирают парламентариев Мосгордумы.