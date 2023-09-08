Выборы 08 сентября 2023, 15:01 Явка в первый день голосования в Магадане достигла 13% Явка избирателей на выборах губернатора Магаданской области составила 13% РИА «Новости»

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В Магадане первый день голосования завершился с явкой 13%. На участки пришли 12,5 тысячи человек, сообщили ТАСС в избирательной комиссии.

Итоги первого дня голосования подвели в 20:00 (12:00 по московскому времени). К закрытию участков явка превысила 13% избирателей, участки приняли 12 589 человек при 96 571 избирателе. Голосование за нового губернатора Магаданской области продолжится 9 и 10 сентября.

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Действующий глава региона Сергей Носов проголосовал на избирательном участке № 25 в детском саду «Сказка» в Магадане.

Прошлые выборы губернатора прошли в 2018 году и длились один день. Тогда явка составила 39,5%.

На онлайн-голосовании Центризбирком спрогнозировал явку выше 90%, сообщили «Известия». Заявки принимали на сайте госуслуг.